Шор намерен оказать помощь семье гражданина Молдавии, погибшего в «Крокусе»

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор намерен оказать всестороннюю помощь и поддержку семье гражданина Молдавии, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«С глубочайшим сожалением выражаю свои соболезнования семье и близким погибшего. Я готов оказать всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего, чтобы справиться с этим невосполнимым горем. В такой тяжёлый момент ничто не может заменить потерю, но именно сейчас важна поддержка своих», — написал Шор в Telegram-канале.

Ранее молдавское посольство в России сообщило, что в результате теракта в Подмосковье погиб гражданин Молдавии.

Ведомство выразило соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.