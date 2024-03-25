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Шор намерен оказать помощь семье гражданина Молдавии, погибшего в «Крокусе»

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Молдавский оппозиционный политик Илан Шор намерен оказать всестороннюю помощь и поддержку семье гражданина Молдавии, погибшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.
Шор намерен оказать помощь семье гражданина Молдавии, погибшего в «Крокусе»
  • AFP

«С глубочайшим сожалением выражаю свои соболезнования семье и близким погибшего. Я готов оказать всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего, чтобы справиться с этим невосполнимым горем. В такой тяжёлый момент ничто не может заменить потерю, но именно сейчас важна поддержка своих», — написал Шор в Telegram-канале.

Ранее молдавское посольство в России сообщило, что в результате теракта в Подмосковье погиб гражданин Молдавии.

Ведомство выразило соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.

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