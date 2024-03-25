Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Посольством Республики Молдова в Российской Федерации подтверждена гибель гражданина Республики Молдова в результате массового убийства, произошедшего вечером 22 марта в московском «Крокус Сити Холле», — сообщил МИД республики.
Ведомство выразило соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного.
Также среди погибших числится гражданин Армении.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.