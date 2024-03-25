Гражданин Молдавии погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

В результате теракта в Подмосковье погиб гражданин Молдавии, информацию подтвердило молдавское посольство в России.

«Посольством Республики Молдова в Российской Федерации подтверждена гибель гражданина Республики Молдова в результате массового убийства, произошедшего вечером 22 марта в московском «Крокус Сити Холле», — сообщил МИД республики.

Ведомство выразило соболезнования семье, родственникам и друзьям покойного.

Также среди погибших числится гражданин Армении.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.