ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Отмечается, что российскими военными также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, противотанковая пушка «Рапира», пять единиц автомобильной техники и два БПЛА самолётного типа.
Ранее сообщалось, что ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 300 солдат ВСУ.
Также ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области.