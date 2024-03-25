ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка войск «Восток» за сутки поразила опорные пункты и места скопления личного состава 128-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии Украины, уничтожив до 110 военных.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Отмечается, что российскими военными также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, противотанковая пушка «Рапира», пять единиц автомобильной техники и два БПЛА самолётного типа.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 300 солдат ВСУ.

Также ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области.