RT в Telegram
Подпишись

ВС России уничтожили за сутки до 110 военных ВСУ на Южно-Донецком направлении

Короткая ссылка
Группировка войск «Восток» за сутки поразила опорные пункты и места скопления личного состава 128-й бригады теробороны и 31-й бригады нацгвардии Украины, уничтожив до 110 военных.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Отмечается, что российскими военными также были уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, противотанковая пушка «Рапира», пять единиц автомобильной техники и два БПЛА самолётного типа.

Ранее сообщалось, что ВС России за неделю уничтожили на Херсонском направлении более 300 солдат ВСУ.

Также ВС России уничтожили РСЗО Vampire и Mars в Харьковской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить