Таджикистан контактирует с Россией по поводу предполагаемых причастных к теракту

Власти Таджикистана контактируют с Россией по поводу предполагаемого участия граждан республики в теракте подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщило таджикское Министерство иностранных дел.

«Власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами по вопросу предполагаемого участия граждан республики в террористическом акте», — сказали ТАСС в ведомстве.

О том, что силовики задержали двоих подозреваемых в теракте, ранее сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.