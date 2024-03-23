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ФСБ: Задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Таджикистан контактирует с Россией по поводу предполагаемых причастных к теракту

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Власти Таджикистана контактируют с Россией по поводу предполагаемого участия граждан республики в теракте подмосковном «Крокус Сити Холле».
Таджикистан контактирует с Россией по поводу предполагаемых причастных к теракту
  • AP
  • © Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency

Об этом сообщило таджикское Министерство иностранных дел.

«Власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами по вопросу предполагаемого участия граждан республики в террористическом акте», — сказали ТАСС в ведомстве.

О том, что силовики задержали двоих подозреваемых в теракте, ранее сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.

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