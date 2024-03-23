Таджикистан контактирует с Россией по поводу предполагаемых причастных к теракту
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Об этом сообщило таджикское Министерство иностранных дел.
«Власти Таджикистана находятся в тесном контакте с российскими коллегами по вопросу предполагаемого участия граждан республики в террористическом акте», — сказали ТАСС в ведомстве.
О том, что силовики задержали двоих подозреваемых в теракте, ранее сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».
Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.