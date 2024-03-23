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Хинштейн: двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны, остальных ищут

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Силовики задержали двоих подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», остальных сейчас ищут, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн: двое подозреваемых в теракте в «Крокусе» задержаны, остальных ищут
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По данным депутата, автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, нашли в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области.

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться», — сказал Хинштейн.

Во время преследования была открыта стрельба, машина перевернулась и один подозреваемый был задержан на месте, а остальные скрылись в лесу, утверждает он.

«В результате поисков примерно в 03:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства. В салоне Renault найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана», — рассказал депутат.

Официальных комментариев и подтверждений Хинштейн не приводит.

Главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли в результате теракта.

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