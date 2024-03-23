СК: предварительно, более 60 человек погибли в результате теракта в «Крокусе»
Об этом сообщил Следственный Комитет России.
«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек», — говорится в заявлении.
При этом в СК отметили, что количество жертв может увеличиться.
Ранее президент России Владимир Путин провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.