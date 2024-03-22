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Небензя заявил, что цель по демилитаризации Украины выполнена

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Цель СВО по демилитаризации Украины выполнена — солдаты ВСУ живут за счёт поставок оружия НАТО, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил, что цель по демилитаризации Украины выполнена
  • Gettyimages.ru

«С учётом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счёт поставок от стран НАТО», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что цели специальной военной операции будут выполнены, несмотря на попытки киевского режима запугать российских граждан террористическими атаками и обстрелами.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что Вашингтон и его сателлиты своим отказом услышать и понять ключевые требования Москвы усугубляют ситуацию на Украине.

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