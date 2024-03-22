Парламентарии Баку и Еревана встретились с руководством Межпарламентского союза
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МПС.
«Сегодня Межпарламентский союз принял делегации высокого уровня из Армении и Азербайджана накануне 148-й Ассамблеи МПС, которая пройдёт 23–27 марта в Женеве», — сказано в заявлении.
Уточняется, что встреча была задумана как вклад в правительственные мирные переговоры между сторонами.
Ранее в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщали, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку ещё не определились с картами, по которым должны пройти делимитация и последующая демаркация границ двух стран.