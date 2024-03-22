RT в Telegram
Подпишись

Парламентарии Баку и Еревана встретились с руководством Межпарламентского союза

Короткая ссылка
Межпарламентский союз (МПС) провёл в Женеве встречу со спикерами парламентов Азербайджана и Армении Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном.
Парламентарии Баку и Еревана встретились с руководством Межпарламентского союза
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МПС.

«Сегодня Межпарламентский союз принял делегации высокого уровня из Армении и Азербайджана накануне 148-й Ассамблеи МПС, которая пройдёт 23–27 марта в Женеве», — сказано в заявлении.

Уточняется, что встреча была задумана как вклад в правительственные мирные переговоры между сторонами.

Ранее в службе заместителя премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщали, что в рамках процесса делимитации между Баку и Ереваном будет решён вопрос перехода под контроль Баку четырёх эксклавных сёл.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку ещё не определились с картами, по которым должны пройти делимитация и последующая демаркация границ двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить