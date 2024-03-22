Захарова: ЕС не скрывает, что место украинцев не в Европе, а «на поле боя»
- РИА Новости
Её комментарий об итогах саммита Европейского союза 21—22 марта размещён на сайте российского ведомства.
По словам дипломата, за многомиллиардные западные кредиты, «разворованные» Киевом с 2014 года, придётся расплачиваться обычным украинцам.
«В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России», — заявила Захарова.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Запад призывает Украину бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев.