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Захарова: ЕС не скрывает, что место украинцев не в Европе, а «на поле боя»

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Евросоюз открыто говорит украинцам, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: ЕС не скрывает, что место украинцев не в Европе, а «на поле боя»
  • РИА Новости

Её комментарий об итогах саммита Европейского союза 21—22 марта размещён на сайте российского ведомства.

По словам дипломата, за многомиллиардные западные кредиты, «разворованные» Киевом с 2014 года, придётся расплачиваться обычным украинцам.

«В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России», — заявила Захарова.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Запад призывает Украину бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев.

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