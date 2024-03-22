Захарова: ЕС не скрывает, что место украинцев не в Европе, а «на поле боя»

Евросоюз открыто говорит украинцам, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Её комментарий об итогах саммита Европейского союза 21—22 марта размещён на сайте российского ведомства.

По словам дипломата, за многомиллиардные западные кредиты, «разворованные» Киевом с 2014 года, придётся расплачиваться обычным украинцам.

«В Евросоюзе им уже открыто говорят, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России», — заявила Захарова.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Запад призывает Украину бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев.