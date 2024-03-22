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Небензя: Запад призывает Киев бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев

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Запад призывает Украину бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Небензя: Запад призывает Киев бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев
  • РИА Новости

Он отметил, что многие уже осознали происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления.

«При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев», — добавил Небензя.

Ранее российский президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.

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