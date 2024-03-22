Небензя: Запад призывает Киев бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев

Запад призывает Украину бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Он отметил, что многие уже осознали происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления.

«При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» всё больше украинцев», — добавил Небензя.

Ранее российский президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.