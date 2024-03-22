Небензя: масштабы участия НАТО на Украине шире, чем это представляют в США
«Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», — подчеркнул он.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что государства восточного фланга НАТО, в отличие от стран альянса из других регионов, поддерживают идею возможности отправки на Украину подразделений Североатлантического альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся на Украине через два-три месяца.