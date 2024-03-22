Небензя: масштабы участия НАТО на Украине шире, чем это представляют в США

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что масштабы участия НАТО в поддержке Украины гораздо шире, чем это пытаются представить в США и Бельгии.

«Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», — подчеркнул он.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявил, что государства восточного фланга НАТО, в отличие от стран альянса из других регионов, поддерживают идею возможности отправки на Украину подразделений Североатлантического альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся на Украине через два-три месяца.