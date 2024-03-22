Песков предложил США призвать Киев отказаться от ударов по домам в России
- РИА Новости
Он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что США призвали Киев прекратить атаки на энергетические объекты в России.
По словам Пескова, это дело Вашингтона.
«Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов и жилых домов», — сказал представитель Кремля.
Журналисты Financial Times ранее сообщили, что Вашингтон предупредил Киев, что удары беспилотников по предприятиям энергетического сектора России могут привести к росту мировых цен на нефть.
В правительстве Украины подтвердили сообщения британской газеты Financial Times о том, что Соединённые Штаты призывали киевские власти прекратить попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.