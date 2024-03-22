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Песков предложил США призвать Киев отказаться от ударов по домам в России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил Соединённым Штатам призвать Киев отказаться от ударов по домам и социальным объектам в России.
Песков предложил США призвать Киев отказаться от ударов по домам в России
  • РИА Новости

Он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что США призвали Киев прекратить атаки на энергетические объекты в России.

По словам Пескова, это дело Вашингтона.

«Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов и жилых домов», — сказал представитель Кремля.

Журналисты Financial Times ранее сообщили, что Вашингтон предупредил Киев, что удары беспилотников по предприятиям энергетического сектора России могут привести к росту мировых цен на нефть.

В правительстве Украины подтвердили сообщения британской газеты Financial Times о том, что Соединённые Штаты призывали киевские власти прекратить попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. 

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