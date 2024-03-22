«СТРАНА.ua»: в Киеве подтвердили, что США потребовали не атаковать НПЗ России

В правительстве Украины подтвердили сообщения британской газеты Financial Times о том, что Соединённые Штаты призывали киевские власти прекратить попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом рассказала украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

Стефанишина выразила уверенность в том, что теракты, совершённые Киевом, были «очень успешными операциями», а Украина воюет теми «возможностями, ресурсами и практиками», которые у неё имеются.

«Мы понимаем призывы американских партнёров», — признала вице-премьер.

Стефанишина также сообщила, что в штаб-квартире НАТО ей посоветовали в первую очередь наносить удары по инфраструктуре на территории России, которая даёт возможность наносить удары по украинским объектам.

«Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО», — цитирует Стефанишину «СТРАНА.ua».

Журналисты Financial Times ранее сообщили, что Вашингтон предупредил Киев, что удары беспилотников по предприятиям энергетического сектора России могут привести к росту мировых цен на нефть.