Песков: правовой статус СВО на Украине не изменился, но де-факто это война

Спецоперация на Украине сохраняет свой юридический статус, но де-факто для России это превратилось в войну с тех пор, как в ситуацию всё больше начал вмешиваться Запад, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями — это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну, после того как коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт», — сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.

Как напомнил представитель Кремля, для России главное — освободить территорию новых субъектов от киевского режима и обезопасить людей в этих регионах.