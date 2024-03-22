Песков: правовой статус СВО на Украине не изменился, но де-факто это война
- РИА Новости
«По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями — это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну, после того как коллективный Запад всё больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт», — сказал представитель Кремля журналистам.
Дмитрий Песков ранее отметил, что Россия находится в состоянии войны с тех пор, как в зоне СВО образовалась «компашка» Украины и Запада.
Как напомнил представитель Кремля, для России главное — освободить территорию новых субъектов от киевского режима и обезопасить людей в этих регионах.