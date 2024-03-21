Парламент Молдавии принял декларацию о курсе на евроинтеграцию

Молдавский парламент принял декларацию о поддержке курса на евроинтеграцию — «за» проголосовали 54 из 101 депутата от правящей Партии действия и солидарности.

«Депутаты призывают всё общество... проявить единство и солидарность для укрепления политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели — интеграции и присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу», — цитирует ТАСС депутата Оазу Нантоя, который зачитывал документ.

Отмечается, что оппозиционеры в голосовании и обсуждении декларации не участвовали — парламентарии в знак протеста покинули зал заседаний.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза приняли решение о начале переговоров с Боснией и Герцеговиной о вступлении страны в ЕС.

Также армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что в настоящий момент власти Армении активно обсуждают идею вступления страны в Европейский союз.