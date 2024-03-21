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Украинский генерал Кривонос: Зеленский и его «менеджеры» не переломят конфликт

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Владимир Зеленский и его «менеджеры» не смогут переломить конфликт даже с крупной мобилизацией, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Украинский генерал Кривонос: Зеленский и его «менеджеры» не переломят конфликт
  • Gettyimages.ru

«Когда мы получаем в таком ракурсе эту информацию (о новой волне мобилизации. — RT), то этот вопрос может и улучшить ситуацию, но не изменит её существенно в нашу пользу. Перелома не будет», — цитирует его РИА Новости.

Кривонос отметил, что главное для ведения боевых действий — способность снабжать армию нужными ресурсами, но Зеленский и его команда не справляются с задачей.

«У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть тогда хоть распишет, кто из них за что отвечает... Эта ситуация меня дико настораживает», — добавил он.

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что в украинском бюджете нет средств на проведение мобилизации.

Также Разумков высказал мнение, что новый законопроект о мобилизации на Украине является диверсией против страны.

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