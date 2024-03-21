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Полиция изъяла более $1,2 млн у чиновников на Украине, содействующих уклонистам

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Нацполиция Украины разоблачила преступную группировку с участием чиновников в Запорожье, торгующую фиктивными справками для уклонистов.
Полиция изъяла более $1,2 млн у чиновников на Украине, содействующих уклонистам
  • РИА Новости

«В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК — изъяты наличные деньги более чем на $1,2 млн», — следует из сообщения ведомства.

Уточняется, что «цена» прохождения ВВК составляла $300 за человека, а «нужный диагноз» можно было поставить за $3,5 тыс.

Ранее правоохранители задержали в Одесской области восемь уклонистов в рыболовных костюмах.

Пленный украинский военный Олег Лепях заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену.

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