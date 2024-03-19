RT в Telegram
Подпишись

Под Одессой поймали восемь украинских уклонистов в рыболовных костюмах

Короткая ссылка
Национальная полиция Украины сообщила, что правоохранители задержали в Одесской области восемь уклонистов в рыболовных костюмах.
Под Одессой поймали восемь украинских уклонистов в рыболовных костюмах
  • Gettyimages.ru

«В Одесской области полиция разоблачила организаторов нелегального канала пересечения границы — брали деньги в криптовалюте и выдавали рыболовные костюмы», — приводит сообщение РИА Новости.

Двум фигурантам объявлены подозрения, они взяты под стражу.

Ранее пленный украинский военный Олег Лепях заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить