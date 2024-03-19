Под Одессой поймали восемь украинских уклонистов в рыболовных костюмах
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«В Одесской области полиция разоблачила организаторов нелегального канала пересечения границы — брали деньги в криптовалюте и выдавали рыболовные костюмы», — приводит сообщение РИА Новости.
Двум фигурантам объявлены подозрения, они взяты под стражу.
Ранее пленный украинский военный Олег Лепях заявил, что военнослужащих Вооружённых сил Украины запугивают пытками, которым якобы подвергают солдат в российском плену.