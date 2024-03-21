RT в Telegram
Подпишись

Песков: отправка иностранных войск на Украину грозит непоправимыми последствиями

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что возможная отправка иностранных войск на Украину для участия в боевых действиях может привести к непоправимым последствиям.
Песков: отправка иностранных войск на Украину грозит непоправимыми последствиями
  • РИА Новости

«Направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными и вплоть до непоправимых последствий», — сказал он.

При этом он добавил, что информация о возможной отправке военной миссии Евросоюза на Украину требует уточнения.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Париж рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить