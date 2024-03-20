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Гончаренко: Франция может направить войска на Украину к границе с Белоруссией

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Париж рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией.
Гончаренко: Франция может направить войска на Украину к границе с Белоруссией
  • AP
  • © Libkos

Об этом он написал в Telegram.

«Прорабатывается идея миссии из европейских солдат на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления военных Украины», — заявил депутат.

По его словам, это позволит укрепить Восточное и Южное направления.

Гончаренко добавил, что Париж рассматривает ещё два варианта помощи украинской армии. Первый — создать общую базу для подготовки солдат и производства боеприпасов в западной части Украины, а второй — разместить войска Франции в определённых районах страны.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить 2 тыс. военных на Украину.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон весьма последователен в заявлении об отправке войск на Украину для участия в боевых действиях.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что возможная отправка французских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях будет равносильна гильотине для властей Франции.

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