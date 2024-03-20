Медведев: отправка военных на Украину равносильна гильотине для властей Франции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможная отправка французских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях будет равносильна гильотине для властей Франции.

Об этом он написал в Telegram.

По мнению Медведева, было бы неплохо, если бы Париж отправил несколько полков в «Бандерляндию», где их можно будет планомерно уничтожить.

«А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции», — подчеркнул он.

Политик добавил, что уничтожение французских военных на Украине станет приоритетной задачей Вооружённых сил России.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить 2 тыс. военных на Украину.

Также он отметил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.