Медведев: отправка военных на Украину равносильна гильотине для властей Франции
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По мнению Медведева, было бы неплохо, если бы Париж отправил несколько полков в «Бандерляндию», где их можно будет планомерно уничтожить.
«А вот для петухов из французского руководства это будет равносильно гильотине. Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции», — подчеркнул он.
Политик добавил, что уничтожение французских военных на Украине станет приоритетной задачей Вооружённых сил России.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовится отправить 2 тыс. военных на Украину.
Также он отметил, что французские военные, которых планируется расквартировать на Украине, станут для армии России приоритетной и законной целью.