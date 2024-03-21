Минобороны: на Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских ДРГ
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что проводятся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ в приграничных районах Украины.
По информации Минобороны, Вооружённые силы России нанесли поражение иностранным наёмникам украинской армии в Сумской области.
Также Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ.