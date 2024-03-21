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Минобороны: на Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских ДРГ

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Минобороны России сообщило в ежедневной сводке, что на Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп.
Минобороны: на Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских ДРГ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что проводятся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ в приграничных районах Украины. 

По информации Минобороны, Вооружённые силы России нанесли поражение иностранным наёмникам украинской армии в Сумской области.

Также Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ.

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