Минобороны: на Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских ДРГ

Минобороны России сообщило в ежедневной сводке, что на Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что проводятся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ в приграничных районах Украины.

По информации Минобороны, Вооружённые силы России нанесли поражение иностранным наёмникам украинской армии в Сумской области.

Также Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по центрам принятия решений ВСУ.