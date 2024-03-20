ПМР готова сотрудничать с Интерполом для расследования теракта в Тирасполе

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) готова к сотрудничеству с Интерполом для расследования теракта в Тирасполе, где в результате атаки беспилотника был уничтожен военный вертолёт.

Как сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР, приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции для оказания содействия в расследовании этого преступления.

«Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства», — говорится на сайте ведомства.

Об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе стало известно 17 марта. В МИД России произошедшее назвали попыткой расшатать ситуацию в ПМР.