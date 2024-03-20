ПМР готова сотрудничать с Интерполом для расследования теракта в Тирасполе
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Как сообщили в Министерстве государственной безопасности ПМР, приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции для оказания содействия в расследовании этого преступления.
«Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства», — говорится на сайте ведомства.
Об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Тирасполе стало известно 17 марта. В МИД России произошедшее назвали попыткой расшатать ситуацию в ПМР.