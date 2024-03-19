Эсэсовца Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия
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Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на текст указа облсовета.
В документе отмечается, что Гунька внёс «весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ».
22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
Позднее российский лидер Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента Энтони Рот не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.