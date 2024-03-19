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Эсэсовца Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия

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Бывшего бойца добровольческой дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия «За заслуги перед Тернопольщиной» имени Ярослава Стецько.
Эсэсовца Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на текст указа облсовета.

В документе отмечается, что Гунька внёс «весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ».

22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

Позднее российский лидер Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента Энтони Рот не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

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