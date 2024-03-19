Бывшего бойца добровольческой дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Гуньку наградили на Украине почётным знаком отличия «За заслуги перед Тернопольщиной» имени Ярослава Стецько.

Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на текст указа облсовета.

В документе отмечается, что Гунька внёс «весомый личный вклад в оказание помощи ВСУ».

22 сентября 2023 года на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька. Руководство Канады и Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

Позднее российский лидер Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента Энтони Рот не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.