Погибшая в Никольском из-за снаряда ВСУ женщина была волонтёром

Пожилая женщина, погибшая при обстреле посёлка Никольское в Белгородской области, помогала бойцам СВО и плела масксети, выяснил RT.

Из-за прямого попадания в дом погибли четыре члена семьи — кроме бабушки, 17-летний Даня и его мать со своим гражданским мужем. Шестилетнюю Катю вынесло взрывной волной, благодаря чему она выжила. Дедушка в этот момент был на улице и не пострадал.

Подруга семьи Алла Чернова рассказала RT, что Катя была в сознании после обстрела. Сейчас за девочкой, по её данным, летит родной отец из Якутии.

Алла хорошо знала семью. Даня любил мотоциклы, не ленился и подрабатывал летом в строймагазине. Мама работала на почте и воспитывала детей. Бабушку в Никольском (где был дом) почти все знали: она вела сборы для бойцов.

18 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Никольском Белгородской области погибли четыре человека.

17-летний юноша и мужчина от полученных ранений скончались на месте, позднее спасатели извлекли из-под завалов тела ещё двух женщин.