Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с победой на выборах президента России
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Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.
Пашинян выразил надежду, что диалог России и Армении будет развиваться по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.
18 марта стало известно, что лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.