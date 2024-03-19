Премьер Армении Пашинян поздравил Путина с победой на выборах президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.

Об этом информирует пресс-служба армянского правительства.

Пашинян выразил надежду, что диалог России и Армении будет развиваться по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.

18 марта стало известно, что лидеры стран Содружества Независимых Государств тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.