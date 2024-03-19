МИД: Китай поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной
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Об этом пишет ТАСС.
«Мы неизменно оказываем содействие продвижению мирных переговоров», — отметил он.
Дипломат добавил, что КНР поддерживает проведение справедливых международных встреч, которые будут признавать и Киев, и Москва, по любым мирным проектам с равноправным участием обеих сторон.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса.
Издание Politico писало, что Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.