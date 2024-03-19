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МИД: Китай поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной

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Пекин поддерживает проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине, в которых Москва и Киев будут представлены на равноправной основе, сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
МИД: Китай поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной
  • AP
  • © Ng Han Guan

Об этом пишет ТАСС.

«Мы неизменно оказываем содействие продвижению мирных переговоров», — отметил он.

Дипломат добавил, что КНР поддерживает проведение справедливых международных встреч, которые будут признавать и Киев, и Москва, по любым мирным проектам с равноправным участием обеих сторон.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьёзных переговорах с Россией по урегулированию украинского кризиса.

Издание Politico писало, что Китай может бойкотировать возможные мирные переговоры по Украине, если в них не будет участвовать Россия.

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