Российский дрон нанёс удар по украинской группе диверсантов в Сумской области, которая планировала выдвинуться к границе России, противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными.

Группировка прикрытия российской границы выявила в украинской Лукашовке группу боевиков, которые хотели погрузиться на боевую машину пехоты и отправиться в сторону России.

«Оператором российского FPV-дрона был нанесён удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными. После удара российского FPV-дрона механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ незамедлительно скрылся с точки погрузки личного состава, бросив раненых», — сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Президент Владимир Путин, говоря о террористической организации «Русский добровольческий корпус»*, отметил, что их бросают на «мясные штурмы» на границы России. Группировка украинских войск в приграничной зоне составляет около 5 тыс. человек, сообщил глава государства.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.