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Жителям Эстонии и Финляндии угрожают репрессиями из-за участия в выборах

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Жителям Эстонии и Финляндии с российским гражданством угрожают репрессиями из-за участия в выборах президента России.
Жителям Эстонии и Финляндии угрожают репрессиями из-за участия в выборах
  • РИА Новости

Проживающая в Нарве София рассказала RT, что собиралась перейти границу, чтобы проголосовать в Ивангороде Ленинградской области. Пограничники предупредили девушку, «что её могут не пустить обратно».

«Моей сестре, которая уже 30 лет живёт в Нарве, на границе напомнили про санкции, штрафы, но она всё равно проголосовала», — добавила в разговоре с RТ жительница Ивангорода Ирина.

Источник RT в силовом ведомстве подчеркнул: сейчас эстонцы не впускают к себе граждан многих стран, объясняя это тем, что человек якобы представляет угрозу нацбезопасности. Среди них и те, кто пришёл в Россию, чтобы проголосовать, и не может вернуться обратно.

В свою очередь, Татьяна из Лаппеенранты сообщила RT, что полиция Хельсинки долго выясняла причины приезда: «Мы всё равно доехали, проголосовали, но как на нас смотрят там местные, когда мы выходили из посольства… Такая ненависть в глазах».

Глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере ранее пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах. Она приравняла участие в выборах президента России к поддержке СВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что Запад построил в Прибалтике диктатуру, заявляя при этом о желании выстроить в регионе демократию.

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