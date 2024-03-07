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Захарова — о Западе и Прибалтике: строили демократию — построили диктатуру

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что Запад построил в Прибалтике диктатуру, заявляя при этом о желании выстроить в регионе демократию.
Захарова — о Западе и Прибалтике: строили демократию — построили диктатуру
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Cтроили демократию — построили диктатуру. А почему? Потому что это не демократия, а это то, что, кстати говоря, говорят американские либералы — и называют это американской демократией. То есть это демократия прикрытия, или система, которую они называют демократической, но на самом деле внутри стоит исключительно диктаторский тоталитарный командно-административный движок», — отметила она.

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