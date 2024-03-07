Захарова — о Западе и Прибалтике: строили демократию — построили диктатуру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что Запад построил в Прибалтике диктатуру, заявляя при этом о желании выстроить в регионе демократию.

«Cтроили демократию — построили диктатуру. А почему? Потому что это не демократия, а это то, что, кстати говоря, говорят американские либералы — и называют это американской демократией. То есть это демократия прикрытия, или система, которую они называют демократической, но на самом деле внутри стоит исключительно диктаторский тоталитарный командно-административный движок», — отметила она.

Ранее глава Минюста Латвии Инеса Либиня-Эгнере пригрозила уголовной ответственностью за участие в голосовании на выборах президента России в российских посольствах.