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В Кишинёве отвергают причастность к взрыву вертолёта в Приднестровье

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В правительстве Молдавии отвергают предположения о причастности к удару по военному объекту в непризнанном Приднестровье.
В Кишинёве отвергают причастность к взрыву вертолёта в Приднестровье
  • Gettyimages.ru

Сообщение с комментарием к инциденту опубликовало Бюро политики реинтеграции Молдавии.

«Рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет. Власти Кишинёва в контакте с украинской стороной и не подтверждают факт нападения на Приднестровский регион», — говорится в сообщении.

Министерство государственной безопасности Приднестровья ранее сообщило, что 17 марта воинская часть была атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб.

Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.

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