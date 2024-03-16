TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с ужасным отношением на лечении
Об этом информирует TV2.
«Ещё один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом», — передаёт датский телеканал.
Отмечается, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи из-за большого количества раненых.
Ранее в NYT заявили, что ВСУ не продержатся долго даже с новым пакетом помощи от США.
Также оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.