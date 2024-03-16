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TV2: вернувшиеся с передовых солдаты ВСУ столкнулись с ужасным отношением на лечении

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Вернувшиеся с фронта украинские военные сталкиваются с ужасным отношением при лечении.

Об этом информирует TV2.

«Ещё один ветеран ВСУ Виктор Шепеля сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом», — передаёт датский телеканал.

Отмечается, что государственные больницы не справляются с оказанием необходимой помощи из-за большого количества раненых.

Ранее в NYT заявили, что ВСУ не продержатся долго даже с новым пакетом помощи от США.

Также оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

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