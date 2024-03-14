NYT: ВСУ не продержатся долго даже с новым пакетом помощи от США

Вооружённые силы Украины смогут продержаться лишь несколько недель с новым пакетом помощи от Соединённых Штатов в размере $300 млн. Отмечается, что без дальнейшей помощи Киев продолжит терять подконтрольные ему территории.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В статье приводятся слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины».

По его словам, такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов.

При этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что влияние нового пакета будет минимальным.

«Это суммы, которые тратятся за считанные недели», — сказал он.

NYT пишет, что такая сумма является небольшой по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами помощи США.

12 марта в Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн.