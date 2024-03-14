NYT: ВСУ не продержатся долго даже с новым пакетом помощи от США
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Об этом сообщает американская газета The New York Times.
В статье приводятся слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «этого далеко не достаточно, чтобы удовлетворить боевые потребности Украины».
По его словам, такой шаг не поможет в достаточной мере восполнить дефицит боеприпасов.
При этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что влияние нового пакета будет минимальным.
«Это суммы, которые тратятся за считанные недели», — сказал он.
NYT пишет, что такая сумма является небольшой по сравнению с предыдущими многомиллиардными пакетами помощи США.
12 марта в Белом доме подтвердили планы США по передаче Украине нового пакета военной помощи размером $300 млн.