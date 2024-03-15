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Украинские хакеры опубликовали данные ВСУ о потерях танков Abrams в зоне СВО

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Украинские хакеры из группы Beregini обнародовали данные ВСУ о потерях американских танков Abrams в зоне СВО.
Украинские хакеры опубликовали данные ВСУ о потерях танков Abrams в зоне СВО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Сегодня мы вам расскажем о хвалёных «Абрамсах», час которых был короток и бесполезен. А ещё покажем документы ВСУ, где их списывают на металлолом», — говорится в публикации хакеров в их Telegram-канале.

Отмечается, что одна из машин с заводским номером UKR002 была безвозвратно утеряна в районе села Бердычи: командир погиб, два члена экипажа получили ранения.

Ещё один танк с номером UKR006 бросил экипаж, а машина UKR005 была повреждена в окрестностях Семёновки.

В сети ранее появилось видео с FPV-дрона «Упырь», который поражает принадлежащий ВСУ американский танк Abrams на Авдеевском направлении.

Позже в Минобороны России подтвердили уничтожение ещё одного американского танка Abrams на Авдеевском направлении.

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