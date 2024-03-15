Путин: после попыток атак на Курскую и Белгородскую области противник бежал

Российский президент Владимир Путин заявил, что после попыток диверсионных атак на Курском и Белгородском направлениях противник бежал с большими потерями.

Об этом он сказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«Ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошёл, а точнее бежал с большими потерями», — подчеркнул президент.

На заседании президент заявил о ряде попыток диверсионных атак на Белгородском и Курском направлениях.

По его словам, Киев диверсиями на Белгородском и Курском направлениях может пытаться отвлечь внимание от реального положения дел в зоне боевых действий.

Также он сообщил, что пострадавшим в результате атак ВСУ в Белгородской и Курской областях мирным жителям будет оказана помощь.