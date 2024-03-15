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Путин: пострадавшим в Белгородской и Курской областях будет оказана помощь

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Пострадавшим в результате атак ВСУ в Белгородской и Курской областях мирным жителям будет оказана помощь.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

«Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул глава государства.

На заседании президент заявил о ряде попыток диверсионных атак на Белгородском и Курском направлениях.

По его словам, Киев диверсиями на Белгородском и Курском направлениях может пытаться отвлечь внимание от реального положения дел в зоне боевых действий.

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