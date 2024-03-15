Путин: пострадавшим в Белгородской и Курской областях будет оказана помощь
Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.
«Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — подчеркнул глава государства.
На заседании президент заявил о ряде попыток диверсионных атак на Белгородском и Курском направлениях.
По его словам, Киев диверсиями на Белгородском и Курском направлениях может пытаться отвлечь внимание от реального положения дел в зоне боевых действий.