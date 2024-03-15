Путин заявил о четырёх попытках диверсионных атак на Белгородском направлении

Российский президент Владимир Путин заявил о ряде попыток диверсионных атак на Белгородском и Курском направлениях.

По его словам, на Белгородском направлении произошло четыре попытки атак, на Курском — одна.

Путин уточнил, что силы и средства противника, пытавшегося проникнуть на российскую территорию, составили более 2,5 тыс. человек личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин.

Также российский президент заявил о попытках киевского неонацистского режима сорвать президентские выборы в стране ударами по мирным жителям.