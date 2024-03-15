Путин заявил о четырёх попытках диверсионных атак на Белгородском направлении
Путин: свыше 2,5 тысячи солдат и 35 танков ВСУ пытались проникнуть в Россию
По его словам, на Белгородском направлении произошло четыре попытки атак, на Курском — одна.
Путин уточнил, что силы и средства противника, пытавшегося проникнуть на российскую территорию, составили более 2,5 тыс. человек личного состава, 35 танков и около 40 бронированных машин.
Также российский президент заявил о попытках киевского неонацистского режима сорвать президентские выборы в стране ударами по мирным жителям.