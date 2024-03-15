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Путин заявил о попытках Киева сорвать выборы ударами по мирным жителям

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Президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского неонацистского режима сорвать президентские выборы в стране ударами по мирным жителям.
Путин заявил о попытках Киева сорвать выборы ударами по мирным жителям
  • globallookpress.com

«С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооружённых акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населённым пунктам на территории России», — сказал он.

По его словам, около 95% снарядов уничтожаются силами ПВО России, однако всё равно есть пострадавшие среди мирных граждан.

«Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — добавил он.

Ранее ВС России пресекли очередную попытку ВСУ обстрелять российскую территорию из РСЗО Vampire.

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