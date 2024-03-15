ВС России пресекли попытку ВСУ обстрелять российскую территорию из РСЗО Vampire

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ обстрелять российскую территорию из РСЗО RM-70 Vampire.

«Около 17:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожено в воздухе над Белгородской областью.

Ранее уже сообщалось, что средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.