Минобороны: силы ПВО уничтожили ещё десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.
Ранее силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Также сообщалось, что при обстреле ВСУ города Грайворон Белгородской области погиб участник территориальной самообороны региона.