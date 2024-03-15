Минобороны: силы ПВО уничтожили ещё десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили ещё десять снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.

Ранее силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Также сообщалось, что при обстреле ВСУ города Грайворон Белгородской области погиб участник территориальной самообороны региона.