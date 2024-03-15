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Участник территориальной самообороны Белгородской области погиб при обстреле ВСУ

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При обстреле ВСУ города Грайворон Белгородской области погиб участник территориальной самообороны региона.
Участник территориальной самообороны Белгородской области погиб при обстреле ВСУ
  • globallookpress.com

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжёлые ранения, несовместимые с жизнью», — сказал глава региона.

Гладков отметил, что мужчина неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

Также силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

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