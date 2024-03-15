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Гладков: в Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали два человека

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека.
Гладков: в Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали два человека
  • © Минобороны РФ

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, у одного мужчины зафиксирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер. Отмечается, что он был госпитализирован в городскую больницу.

«У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — написал Гладков.

Ранее силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

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