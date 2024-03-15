Гладков: в Белгороде в результате атаки БПЛА пострадали два человека
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, у одного мужчины зафиксирован ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер. Отмечается, что он был госпитализирован в городскую больницу.
«У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — написал Гладков.
Ранее силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.