Гладков: в Белгородской области украинских войск нет, бой идёт за её пределами

На территории Белгородской области украинских войск нет, бой идёт за пределами региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков, посетивший Грайворонский городской округ. Вместе с начальником региональной безопасности он проехал сёла Гора-Подол, Глотово и Козинку.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идёт за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные», — сказал глава области.

Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником власти вывезли жителей в безопасное место.

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнём восстановление... Также поговорил с жителями, находящимися в ПВР в Грайвороне, — удивительные люди! Не перестаю удивляться их мужеству!» — добавил Гладков.

Вечером губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей.

В результате ударов ВСУ 14 марта в Белгородской области погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.