Гладков: в Белгородской области украинских войск нет, бой идёт за её пределами
«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идёт за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные», — сказал глава области.
Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником власти вывезли жителей в безопасное место.
«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнём восстановление... Также поговорил с жителями, находящимися в ПВР в Грайвороне, — удивительные люди! Не перестаю удивляться их мужеству!» — добавил Гладков.
Вечером губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей.
В результате ударов ВСУ 14 марта в Белгородской области погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.