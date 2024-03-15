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Гладков: в Белгородской области украинских войск нет, бой идёт за её пределами

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На территории Белгородской области украинских войск нет, бой идёт за пределами региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков, посетивший Грайворонский городской округ. Вместе с начальником региональной безопасности он проехал сёла Гора-Подол, Глотово и Козинку.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идёт за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные», — сказал глава области.

Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником власти вывезли жителей в безопасное место.

«Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнём восстановление... Также поговорил с жителями, находящимися в ПВР в Грайвороне, — удивительные люди! Не перестаю удивляться их мужеству!» — добавил Гладков.

Вечером губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей.

В результате ударов ВСУ 14 марта в Белгородской области погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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