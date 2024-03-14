На подлёте к Белгороду сбито ещё 11 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом в третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в городе есть прилёт на территории строительной базы, два человека пострадали: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей. Их доставили в больницу.

Также в Белгороде повреждены территории коммерческого предприятия, а во дворе частного дома обрушена стена летней кухни.

В результате ударов ВСУ 14 марта в Белгородской области погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.