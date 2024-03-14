СК возбудил дело из-за обстрелов боевиками ВСУ Белгородской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам гибели и ранений людей из-за обстрелов украинскими боевиками Белгородской области.

«Сегодня в результате атаки Вооружённых сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли», — сообщило ведомство.

Также повреждены частные домовладения, тренажёрный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения. Рядом с ними не было никаких военных объектов, подчеркнул СК.

Сейчас следователи устанавливают личности причастных к преступлениям.

Министерство обороны ранее сообщило, что российские подразделения сорвали попытку украинских войск прорваться на приграничную территорию Белгородской области в районе Сподарюшина, там по противнику наносили удары авиация и артиллерия ВС России. ВСУ потеряли до 195 человек, а также пять танков и четыре бронемашины.