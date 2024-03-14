СК возбудил дело из-за обстрелов боевиками ВСУ Белгородской области
- РИА Новости
«Сегодня в результате атаки Вооружённых сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли», — сообщило ведомство.
Также повреждены частные домовладения, тренажёрный клуб и здания на территории учреждения здравоохранения. Рядом с ними не было никаких военных объектов, подчеркнул СК.
Сейчас следователи устанавливают личности причастных к преступлениям.
Министерство обороны ранее сообщило, что российские подразделения сорвали попытку украинских войск прорваться на приграничную территорию Белгородской области в районе Сподарюшина, там по противнику наносили удары авиация и артиллерия ВС России. ВСУ потеряли до 195 человек, а также пять танков и четыре бронемашины.