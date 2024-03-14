Корреспондент RT: некоторые жители Грайворона уезжают из города

Некоторые жители Грайворона Белгородской области уезжают из города на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков. Корреспондент RT Павел Белый рассказал, что на заправках скапливаются машины.

РИА Новости

Вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей. Утром стало известно, что ВСУ обстреляли Грайворон, пострадал мирный житель.