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Корреспондент RT: некоторые жители Грайворона уезжают из города

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Некоторые жители Грайворона Белгородской области уезжают из города на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков. Корреспондент RT Павел Белый рассказал, что на заправках скапливаются машины.
Корреспондент RT: некоторые жители Грайворона уезжают из города
  • РИА Новости

Вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала система ПВО, на подлёте к городу сбито 11 целей.

Утром стало известно, что ВСУ обстреляли Грайворон, пострадал мирный житель.

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