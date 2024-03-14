Житель Грайворона Белгородской области пострадал при обстреле со стороны ВСУ
- РИА Новости
По его словам, во время обстрела мужчина находился рядом с продуктовым магазином. Он получил лёгкое ранение руки, медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте. От госпитализации он отказался.
«Различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении», — добавил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле украинскими войсками Белгородской области погиб один человек, ещё трое получили ранения.