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Житель Грайворона Белгородской области пострадал при обстреле со стороны ВСУ

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Вооружённые силы Украины обстреляли город Грайворон Белгородской области, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Житель Грайворона Белгородской области пострадал при обстреле со стороны ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, во время обстрела мужчина находился рядом с продуктовым магазином. Он получил лёгкое ранение руки, медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте. От госпитализации он отказался.

«Различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении», — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле украинскими войсками Белгородской области погиб один человек, ещё трое получили ранения.

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