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Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Белгородской области

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Один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале. 

«По предварительным данным, в результате прилёта в легковой автомобиль погиб водитель», — отметил Гладков.

Кроме того, в скорую помощь поступило обращение о двух пострадавших женщинах и об одном мужчине. 

На место выехали медики.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью. 

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