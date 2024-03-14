Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Белгородской области

Один человек погиб и трое пострадали в результате обстрела Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате прилёта в легковой автомобиль погиб водитель», — отметил Гладков.

Кроме того, в скорую помощь поступило обращение о двух пострадавших женщинах и об одном мужчине.

На место выехали медики.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.