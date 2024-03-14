Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Белгородской области
- РИА Новости
Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, в результате прилёта в легковой автомобиль погиб водитель», — отметил Гладков.
Кроме того, в скорую помощь поступило обращение о двух пострадавших женщинах и об одном мужчине.
На место выехали медики.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны уничтожили восемь реактивных снарядов над Белгородской областью.