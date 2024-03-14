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Минюст Молдавии пригрозил ограничить на полгода деятельность партии «Шанс»

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Минюст Молдавии может ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс» на срок до полугода, если в ближайшее время она не предоставит финансовые отчёты ноябрьской избирательной кампании.
Минюст Молдавии пригрозил ограничить на полгода деятельность партии «Шанс»
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила в эфире телеканала TVR Moldova министр юстиции Вероника Михайлова-Морару.

«Министерство юстиции собирается потребовать от партии «Шанс» предоставить информацию о расходах (в рамках избирательной кампании на местных выборах в ноябре 2023 года) в течение пяти дней», — сказала она.

Министр добавила, что проект постановления будет передан в ЦИК в ближайшее время.

Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что аресты молдавских оппозиционеров, санкционированные властями республики, указывают на слабость Кишинёва.

В начале марта в Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс».

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