Минюст Молдавии пригрозил ограничить на полгода деятельность партии «Шанс»

Минюст Молдавии может ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс» на срок до полугода, если в ближайшее время она не предоставит финансовые отчёты ноябрьской избирательной кампании.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявила в эфире телеканала TVR Moldova министр юстиции Вероника Михайлова-Морару.

«Министерство юстиции собирается потребовать от партии «Шанс» предоставить информацию о расходах (в рамках избирательной кампании на местных выборах в ноябре 2023 года) в течение пяти дней», — сказала она.

Министр добавила, что проект постановления будет передан в ЦИК в ближайшее время.

Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что аресты молдавских оппозиционеров, санкционированные властями республики, указывают на слабость Кишинёва.

В начале марта в Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс».