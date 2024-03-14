Минюст Молдавии пригрозил ограничить на полгода деятельность партии «Шанс»
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявила в эфире телеканала TVR Moldova министр юстиции Вероника Михайлова-Морару.
«Министерство юстиции собирается потребовать от партии «Шанс» предоставить информацию о расходах (в рамках избирательной кампании на местных выборах в ноябре 2023 года) в течение пяти дней», — сказала она.
Министр добавила, что проект постановления будет передан в ЦИК в ближайшее время.
Ранее лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что аресты молдавских оппозиционеров, санкционированные властями республики, указывают на слабость Кишинёва.
В начале марта в Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс».