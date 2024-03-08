Лидер партии «Шанс»: Кишинёв проявляет слабость, проводя аресты оппозиционеров

Аресты молдавских оппозиционеров, санкционированные властями республики, указывают на слабость Кишинёва. Такую точку зрения высказал лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу.

Он заявил, что в изоляторе незаконно удерживают его однопартийца Андрея Галацкого. Лунгу отметил, что уверенная в себе власть никогда не будет «скатываться до таких бесчинств, которые вытворяет нынешняя правящая верхушка».

«Раз они позволяют себе такие циничные аресты, значит, чувствуют слабость», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Молдавии прошли очередные обыски у представителей оппозиционной партии «Шанс».